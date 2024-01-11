В Крыму у мужчины дома обнаружили почти 300 кустов конопли

Сотрудники полиции задержали в Симферопольскому районе Крыму 48-летнего мужчину, который выращивал у себя дома почти 300 кустов конопли. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на волне».

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Установлено, что после созревания растения он продавал готовый продукт. В доме гражданина были обнаружены более пяти килограммов запрещенного растения.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье 228.1 («Незаконные производство и сбыт наркотических средств») УК РФ.

Ранее Верховная рада Украины приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МарихуанаКрым

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