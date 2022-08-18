В Крыму сработала система ПВО

Система противовоздушной обороны сработала в городе Керчь, расположенном на востоке Крыма. Об этом сообщает «Интерфакс».

Разрывы боеприпасов на складе в Крыму прекратились

Согласно информации телеграм-каналов, недалеко от Крымского моста был сбит беспилотник.

По данным представителей местных властей, опасности для города и моста нет.

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