В Крыму росгвардеец сбил старшего следователя МВД
4 сентября 202315:50
В центре Симферополя 46-летний представитель Росгвардии сбил на Toyota 30-летнего старшего следователя МВД, пишет Telegram-канал «Mash на волне».
Водитель 146-го спецбатальона Росгвардии двигался по Киевской улице и столкнулся с мотоциклом, на котором ехал сотрудник МВД. В результате аварии у следователя открытый перелом костей правой голени.
Медосвидетельствование показало, что оба водителя были трезвы.
Ранее в Иваново мужчина сбил мать с 7-летней дочерью, сбежал и сжег автомобиль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru