В Крыму росгвардеец сбил старшего следователя МВД

Водитель 146-го спецбатальона Росгвардии двигался по Киевской улице и столкнулся с мотоциклом, на котором ехал сотрудник МВД. В результате аварии у следователя открытый перелом костей правой голени.

Медосвидетельствование показало, что оба водителя были трезвы.

Ранее в Иваново мужчина сбил мать с 7-летней дочерью, сбежал и сжег автомобиль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

