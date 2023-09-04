В Крыму росгвардеец сбил старшего следователя МВД

В центре Симферополя 46-летний представитель Росгвардии сбил на Toyota 30-летнего старшего следователя МВД, пишет Telegram-канал «Mash на волне».

Адвокат пояснила, когда водитель может проехать на красный свет

Водитель 146-го спецбатальона Росгвардии двигался по Киевской улице и столкнулся с мотоциклом, на котором ехал сотрудник МВД. В результате аварии у следователя открытый перелом костей правой голени.

Медосвидетельствование показало, что оба водителя были трезвы.

Ранее в Иваново мужчина сбил мать с 7-летней дочерью, сбежал и сжег автомобиль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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