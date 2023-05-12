В Крыму погибли пилоты упавшего военного вертолета Ми-28
12 мая 202317:28
Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Джанкойском районе Крыма, оба летчика погибли, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что трагедия произошла во время выполнения планового учебно-тренировочного полета, который выполнялся без боекомплекта.
Предварительная причина катастрофы - отказ техники.
«На земле разрушений нет», - добавили в оборонном ведомстве.
Ранее в Мурманской области потерпел крушение истребитель-перехватчик МиГ-31, предварительная причина инцидента - неисправность двигателя, пишут «Известия».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 111 / сут.
Умерли
399 тыс.+28 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+5 587 / сут.
- Глава Крыма заявил о сбитом на западе полуострова беспилотнике
- СМИ: Rheinmetall планирует выпускать на Украине 400 танков Panther в год
- Мировая премьера фильма «Ампир V» с Оксимироном состоится летом
- Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР Рамафозой
- Павлюченкова проиграла Свёнтек во втором круге турнира в Риме
- ВЦИОМ: почти 81% россиян доверяют Путину
- СМИ: ВСУ нанесут удар на юге
- Главком ВСУ Залужный появился на публике впервые после слухов о его гибели
- Прилепина ввели в медикаментозный сон
- В Крыму погибли пилоты упавшего военного вертолета Ми-28
12 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru