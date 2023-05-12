В Крыму погибли пилоты упавшего военного вертолета Ми-28

Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Джанкойском районе Крыма, оба летчика погибли, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В Волгоградской области разбился вертолет

В сообщении говорится, что трагедия произошла во время выполнения планового учебно-тренировочного полета, который выполнялся без боекомплекта.

Предварительная причина катастрофы - отказ техники.

«На земле разрушений нет», - добавили в оборонном ведомстве.

Ранее в Мурманской области потерпел крушение истребитель-перехватчик МиГ-31, предварительная причина инцидента - неисправность двигателя, пишут «Известия».

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ФОТО: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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