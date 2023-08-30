В Крыму осколки сбитой ракеты повредили линию электропередачи

Осколки сбитой в небе над полуостровом ракеты повредили линию электропередачи. Об этом написал советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

Минобороны России: перехвачен дрон ВСУ в акватории Черного моря

Чиновник пообещал восстановить электроснабжение в течение часа. Он не уточнил, какие районы полуострова остались без электричества.

Силы противовоздушной обороны вечером в среду сбили крылатую ракету в восточной части Крыма, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Как сообщает «Радиоточка НСН», средства ПВО 28 августа сбили два украинских беспилотника на севере и западе Крыма.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ПВОРакетаКрым

Горячие новости

Все новости

партнеры