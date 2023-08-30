В Крыму осколки сбитой ракеты повредили линию электропередачи
30 августа 202323:27
Осколки сбитой в небе над полуостровом ракеты повредили линию электропередачи. Об этом написал советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.
Чиновник пообещал восстановить электроснабжение в течение часа. Он не уточнил, какие районы полуострова остались без электричества.
Силы противовоздушной обороны вечером в среду сбили крылатую ракету в восточной части Крыма, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Как сообщает «Радиоточка НСН», средства ПВО 28 августа сбили два украинских беспилотника на севере и западе Крыма.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru