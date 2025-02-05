В Крыму накрыли ячейку запрещенной в России террористической организации

Сотрудники ФСБ России накрыла в Крыму ячейку запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Было задержано пятеро граждан России — вербовавших сторонников исламистов, сообщает ЦОС ФСБ России.

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Оперативники установили, что в Крыму функционеры организации распространяли свою идеологию среди местных мусульман. В основе идеологии международной террористической организации лежит создание так называемого всемирного халифата. Новые сторонники вербовались на подпольные собраниях.

В ходе обысков по местам жительства злоумышленников были найдены и изъяты пропагандистские материалы, электронные носители и средства связи.

Следственными органами были возбуждены уголовные дела, следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Ранее в интернете появились кадры задержания в Дагестане членов террористической ячейки, которые собирались совершить крупный теракт. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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