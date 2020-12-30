«Негде работать и нечего есть». В полиции объяснили рост числа убийств
Глава московского профсоюза полиции в эфире НСН рассказал, с чем связан рост числа убийств в России.
Российский блогер Илья Варламов составил рейтинг самых опасных городов страны по итогам уходящего года. Как следует из его видео на YouTube-канале, город Кызыл возглавил список. Там на 100 тысяч жителей приходится 35 убийств, что является самым большим показателем по России и превышает среднее число таких преступлений в Мексике и Бразилии. На втором месте оказался Магадан, замыкает тройку Улан-Удэ. Москва в рейтинге занимает 10 место. Здесь, по словам блогера, каждую минуту пытаются кого-то убить.
Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН рассказал, с чем связан рост убийств в стране.
«Убийства совершаются потому, что ухудшается экономическая ситуация, людям негде работать и нечего есть, они идут грабить», - объяснил ситуацию Пашкин.
В Москве же ситуация с экономикой отличается в лучшую сторону, с иронией отмечает глава профсоюза столичной полиции.
«А у нас в Москве, видимо, экономическая ситуация настолько хорошая, что 150 сотрудников управления по борьбе с экономическими преступлениями сократили, передали их в ППС, в охрану во второй полк. Я вижу здесь два варианта – либо это настолько коррумпированная структура, что ее решили вообще ликвидировать, либо ребята начали хорошо работать и их стало невозможно контролировать - все выходят и выходят на высшие уровни. Вы же сами знаете – в Москве нельзя никого, как говорится, посадить без ведома руководства. Очень все грустно», - рассказал Пашкин.
Ранее на пресс-конференции президент России Владимир Путин рассказал, что с 2017 по 2020 год процент людей за чертой бедности увеличился с 12,3% до 13,5% соответственно, что составляет около 20 миллионов человек.
По данным Росстата, с 2019 по 2020 год уровень безработицы в РФ увеличился с 4,7% до 6,3%, что соответствует уровню марта 2012 года. За год, относительно июля 2019 года, численность безработных в России выросла на 40,6% до 4,74 миллионов человек.
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