«Негде работать и нечего есть». В полиции объяснили рост числа убийств

Российский блогер Илья Варламов составил рейтинг самых опасных городов страны по итогам уходящего года. Как следует из его видео на YouTube-канале, город Кызыл возглавил список. Там на 100 тысяч жителей приходится 35 убийств, что является самым большим показателем по России и превышает среднее число таких преступлений в Мексике и Бразилии. На втором месте оказался Магадан, замыкает тройку Улан-Удэ. Москва в рейтинге занимает 10 место. Здесь, по словам блогера, каждую минуту пытаются кого-то убить.

Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН рассказал, с чем связан рост убийств в стране.

«Убийства совершаются потому, что ухудшается экономическая ситуация, людям негде работать и нечего есть, они идут грабить», - объяснил ситуацию Пашкин.

В Москве же ситуация с экономикой отличается в лучшую сторону, с иронией отмечает глава профсоюза столичной полиции.

«А у нас в Москве, видимо, экономическая ситуация настолько хорошая, что 150 сотрудников управления по борьбе с экономическими преступлениями сократили, передали их в ППС, в охрану во второй полк. Я вижу здесь два варианта – либо это настолько коррумпированная структура, что ее решили вообще ликвидировать, либо ребята начали хорошо работать и их стало невозможно контролировать - все выходят и выходят на высшие уровни. Вы же сами знаете – в Москве нельзя никого, как говорится, посадить без ведома руководства. Очень все грустно», - рассказал Пашкин.