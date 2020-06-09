В Крыму ФСБ задержала россиянина-шпиона

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали местного жителя, которого уличили в шпионаже. Мужчине уже вынесли приговор.

В Австрии начался суд над офицером, обвиняемым в шпионаже в пользу РФ

Как заявили в пресс-службе Севастопольского городского суда, 50-летний мужчин был обвинен в сборе, хранении и передаче представителю иностранного государства информации о дислокации воинских частей, их наименований, штатной численности, а также о наличии в этих воинских частях спецтехники.

Судебный процесс проходил при закрытых дверях, так как материалы дела содержали данные, составляющие гостайну. По приговору суда мужчина был приговорен к десяти годам колонии строго режима.

В конце мая обвинения попросило 18 лет заключения для американца Пола Уилана, который был обвинен в России в шпионаже. Иностранец был задержан в Москве в 2018 году, напоминает RT.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:ШпионажФСБКрым
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