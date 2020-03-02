В Австрии начался суд над офицером, обвиняемым в шпионаже в пользу РФ

Как пишет агентство, 71-летний офицер в отставке обвиняется в том, что предоставлял Москве "исчерпывающую информацию" о широком спектре военной информации, прежде всего о системах вооружений и о распределении задач в вооруженных силах. В частности, прокуроры утверждают, что обвиняемый работал на российскую военную разведку ГРУ не менее 25 лет, вступив в контакт с РФ в 1987 году во время заграничной командировки.

По данным агентства, адвокат обвиняемого заявляет, что его клиент «собирал информацию для русского человека, у которого были сложности в понимании информации на немецком языке».

Обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы, уточняет агентство.

