В Крыму двух украинских пограничников осудили на 17 лет за захват судна

Два сотрудника пограничной службы Украины были осуждены на 17 лет лишения свободы за захват российского рыболовного судна в Азовском море в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Крыма.

Суд установил, что в марте 2018 года обвиняемые вместе с другими украинскими пограничниками захватили российское судно и его экипаж, которые занимались законной рыболовной деятельностью в акватории Азовского моря.