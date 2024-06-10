В Крыму двух украинских пограничников осудили на 17 лет за захват судна

Два сотрудника пограничной службы Украины были осуждены на 17 лет лишения свободы за захват российского рыболовного судна в Азовском море в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Крыма.

Суд установил, что в марте 2018 года обвиняемые вместе с другими украинскими пограничниками захватили российское судно и его экипаж, которые занимались законной рыболовной деятельностью в акватории Азовского моря.

Судно под российским флагом задержали в Индонезии

Угрожая насилием и применяя огнестрельное оружие, они незаконно переместили и принудительно конвоировали судно в Бердянск, передает РЕН ТВ.

25 марта 2018 года украинские пограничники задержали российское судно «Норд» с 10 рыбаками на борту в Азовском море. Экипаж смог вернуться домой только через полгода, тогда как капитан Владимир Горбенко оставался под стражей на Украине в течение 10 месяцев. Арестованное судно «Норд» неоднократно пытались продать на электронных торгах, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
ТЕГИ:КрымУкраинаСудноСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры