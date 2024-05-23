Судно под российским флагом задержали в Индонезии

По данным ведомства, на борту находились 30 членов экипажа: 12 граждан Индонезии и 18 иностранцев.

Исполняющий обязанности главы по надзору за морскими и рыбными ресурсами Индонезии Пунг Нугрохо Саксоно заявил, что причиной задержания стало использование запрещенных орудий лова, а именно трала, что «наносит ущерб коралловым рифам».

«Экологический ущерб намного превышает экономические потери», - заключил чиновник.

Ранее танкер под флагом Либерии, который в нарушение санкций осуществлял перевозку российской нефти, был задержан в порту Дуррес в западной части Албании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

