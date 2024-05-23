Судно под российским флагом задержали в Индонезии
Рыболовное судно, на главной мачте которого находился российский флаг, было задержано в водах Индонезии. Об этом сообщает министерство морских дел и рыболовства азиатской страны.
По данным ведомства, на борту находились 30 членов экипажа: 12 граждан Индонезии и 18 иностранцев.
Исполняющий обязанности главы по надзору за морскими и рыбными ресурсами Индонезии Пунг Нугрохо Саксоно заявил, что причиной задержания стало использование запрещенных орудий лова, а именно трала, что «наносит ущерб коралловым рифам».
«Экологический ущерб намного превышает экономические потери», - заключил чиновник.
Ранее танкер под флагом Либерии, который в нарушение санкций осуществлял перевозку российской нефти, был задержан в порту Дуррес в западной части Албании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru