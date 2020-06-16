В Крыму была ликвидирована нарколаборатория

Сотрудники полиции обнаружили и закрыли подпольную лабораторию по производству наркотиков, открытую 29-летней жительницей республики. Об этом сообщает КИА со ссылкой на пресс-службу МВД по республике Крым.

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В частном доме, расположенном в Сакском районе республики, были обнаружены оборудование и специальные материалы для производства и сбыта наркопродукции: уксусную и соляную кислоту, колбы и емкости, а также весы и упаковочные приспособления. Общая масса запрещенных веществ, выявленных полицией, составила 400 гр.

Уголовное дело возбуждено по статье 228.1 УК РФ, возможное наказание по ней составляет от 15 до 20 лет лишения свободы. Подозреваемая задержана, проводятся оперативные мероприятия.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Биятов
ТЕГИ:НаркотикиКрым
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