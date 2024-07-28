В Крыму более пяти тысяч человек остались без света из-за аварии
28 июля 202414:59
В результате технологического нарушения в сетях Феодосии в Крыму без света остались более пяти тысяч человек, написал в своем Telegram-канале первый заместитель министра топлива и энергетики Белогорского района Владимир Воронкин.
По его словам, в районе обесточено 19 трансформаторных подстанций. Аварийные бригады ведут восстановительные работы.
Ранее авария на подстанции привела к отключению электроснабжения в центре Ялты.
На прошлой неделе жители двух улиц в Анапе остались без света из-за аварии на подстанции, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru