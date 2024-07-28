В Крыму более пяти тысяч человек остались без света из-за аварии

В результате технологического нарушения в сетях Феодосии в Крыму без света остались более пяти тысяч человек, написал в своем Telegram-канале первый заместитель министра топлива и энергетики Белогорского района Владимир Воронкин.

В Краснодаре после митинга жителей свет и вода вернулись в дома

По его словам, в районе обесточено 19 трансформаторных подстанций. Аварийные бригады ведут восстановительные работы.

Ранее авария на подстанции привела к отключению электроснабжения в центре Ялты.

На прошлой неделе жители двух улиц в Анапе остались без света из-за аварии на подстанции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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