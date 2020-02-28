В крымском Судаке при лобовом столкновении машин погибла женщина

В крымском городе Судак произошло ДТП, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщает «КИА» со ссылкой на республиканское МЧС.

Дорожный инцидент произошел на Восточном шоссе. "Лоб в лоб" столкнулись два автомобиля ВАЗ. Также по данным агентства, в аварии пострадало несколько человек, их доставили в больницу. Отмечается, что одного из пострадавших извлекали из машины при помощи спасателей.



В настоящее время выясняется, что стало причиной аварии.

Ранее сегодня сообщалось, что в ДТП в Кузбассе погибли пять человек. После столкновения микроавтобуса с автомобилем произошло возгорание, люди оказались зажаты в автобусе и сгорели.





