В крымском Судаке при лобовом столкновении машин погибла женщина
В крымском городе Судак произошло ДТП, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщает «КИА» со ссылкой на республиканское МЧС.
Дорожный инцидент произошел на Восточном шоссе. "Лоб в лоб" столкнулись два автомобиля ВАЗ. Также по данным агентства, в аварии пострадало несколько человек, их доставили в больницу. Отмечается, что одного из пострадавших извлекали из машины при помощи спасателей.
В настоящее время выясняется, что стало причиной аварии.
Ранее сегодня сообщалось, что в ДТП в Кузбассе погибли пять человек. После столкновения микроавтобуса с автомобилем произошло возгорание, люди оказались зажаты в автобусе и сгорели.
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