Пять человек погибли в ДТП в Кузбассе

При столкновении «Газели» и минивэна Toyota на трассе Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк в Кузбассе погибли пять человек, включая водителя «Газели». Об этом сообщает РИА Новости.

По информации портала A42.RU, после столкновения микроавтобус загорелся. Зажатые в нём люди сгорели.

В управлении МВД по Кемеровской области рассказали, что, по предварительной версии, смертельное ДТП спровоцировал водитель Toyota, выехавший на полосу встречного движения.

