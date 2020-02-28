Пять человек погибли в ДТП в Кузбассе
28 февраля 202008:07
При столкновении «Газели» и минивэна Toyota на трассе Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк в Кузбассе погибли пять человек, включая водителя «Газели». Об этом сообщает РИА Новости.
По информации портала A42.RU, после столкновения микроавтобус загорелся. Зажатые в нём люди сгорели.
В управлении МВД по Кемеровской области рассказали, что, по предварительной версии, смертельное ДТП спровоцировал водитель Toyota, выехавший на полосу встречного движения.
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