Соцфонд: Часть россиян получат пенсии за май досрочно
Некоторые россияне получат пенсии за май в апреле в связи с предстоящими праздниками. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Социального фонда.
«В связи с приближающимися майскими праздниками часть российских пенсионеров досрочно получит пенсию за май. Досрочная выплата коснется всех, кому денежные средства перечисляют через банк», - отметили в ведомстве.
До 30 апреля выплаты за май получат пенсионеры, которым обычно средства приходят через банк 1-4 числа месяца. Досрочная выплата затронет все пенсии, в том числе страховые, социальные, накопительные, по старости и инвалидности. Если гражданин вместе с пенсией получает другие выплаты Соцфонда, они также будут перечислены на счет досрочно.
При этом почтовые отделения доставят пенсии россиянам по обычному графику, доставку на дом начнут 2-3 мая. С этих же дней средства можно будет получить в кассе отделения «Почты России».
Ранее в РФ проиндексировали на 6,8% социальные пенсии. Выплаты повысили с 1 апреля, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
- «Достойна ли я?»: Лариса Рубальская о звании народной артистки России
- В Северо-Курильске из-за циклона с ветром до 58 м/с повреждены кровли девяти домов
- Нутрициолог назвала безопасное для здоровья количество куличей на Пасху
- МЧС доставило в Дагестан 23 тонны гуманитарной помощи
- В Оренбургской области сошли с рельсов пять вагонов с щебнем
- Почему россияне не откажутся от маркетплейсов даже при ограничении скидок
- Соцфонд: Часть россиян получат пенсии за май досрочно
- В Крымске при падении обломков БПЛА пострадали три человека
- Сроки эксплуатации модуля «Наука» на МКС продлят до 2035 года
- ЦБ может рассмотреть снижение ключевой ставки на предстоящем заседании