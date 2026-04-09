Соцфонд: Часть россиян получат пенсии за май досрочно

Некоторые россияне получат пенсии за май в апреле в связи с предстоящими праздниками. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Социального фонда.

«В связи с приближающимися майскими праздниками часть российских пенсионеров досрочно получит пенсию за май. Досрочная выплата коснется всех, кому денежные средства перечисляют через банк», - отметили в ведомстве.

До 30 апреля выплаты за май получат пенсионеры, которым обычно средства приходят через банк 1-4 числа месяца. Досрочная выплата затронет все пенсии, в том числе страховые, социальные, накопительные, по старости и инвалидности. Если гражданин вместе с пенсией получает другие выплаты Соцфонда, они также будут перечислены на счет досрочно.

При этом почтовые отделения доставят пенсии россиянам по обычному графику, доставку на дом начнут 2-3 мая. С этих же дней средства можно будет получить в кассе отделения «Почты России».

Ранее в РФ проиндексировали на 6,8% социальные пенсии. Выплаты повысили с 1 апреля, напоминает Ura.ru.

