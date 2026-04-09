В Оренбургской области сошли с рельсов пять вагонов с щебнем

Пять груженных щебнем вагонов сошли с рельсов в Оренбургской области. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел в ночное время 9 апреля на путях необщего пользования, примыкающих к станции Медногорск на Южно-Уральской железной дороге. Вагоны сошли с рельсов без опрокидывания.

«Никто не пострадал, развала груза не допущено», - указали в прокуратуре.

Специалисты приступили к восстановительным работам. Орская транспортная прокуратура организовала проверку после ЧП.

Ранее в Ульяновской области сошли с рельсов семь вагонов пассажирского поезда «Москва-Челябинск», напоминает Ura.ru.

