В Северо-Курильске из-за циклона с ветром до 58 м/с повреждены кровли девяти домов
Девять многоквартирных домов в Северо-Курильске на острове Парамушир получили повреждения из-за сильного ветра. Об этом сообщает правительство Сахалинской области.
Ранее на Северо-Курильск обрушился циклон с порывами ветра до 58 м/с, пишет RT. В городе были повреждены опоры линий электропередачи, дорожные знаки, обшивка фасадов зданий, большая часть населенного пункта оказалась без электроэнергии.
«От ветра пострадало покрытие кровель девяти многоквартирных домов. При этом конструктив крыш устоял», — отметили в правительстве.
Как отметил председатель кабмина Алексей Белик, власти региона контролируют ликвидацию последствий стихии. Повреждения на линиях электропередачи устраняют три бригады электриков. Ожидается, что к вечеру 9 апреля электричество появится во всем городе.
