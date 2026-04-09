«Я давно выступаю, у меня большая концертная деятельность. Миллион людей спрашивали: "А какое у тебя звание?". Да никакого, особо не ждала. Когда узнала, конечно, обрадовалась. Думала, достойна ли я, но мне стали писать: "Давно пора, почему только сейчас?". Значит, народ подтверждает, что все это вовремя», - подчеркнула Рубальская.

Собеседница НСН также отметила, что постоянно работает над новым материалом, а счастливой ее делает сегодня само качество жизни.

«Я продолжаю писать песни и выступать. Постоянно работа есть. Писать – это же планы, все время надо что-то придумывать. Отсутствие плохих новостей, когда я себя нормально чувствую, когда есть силы – качество жизни меня делает счастливой», - призналась она.

Ранее звания народного артиста РФ также были удостоены актеры Юрий Кузнецов, Владимир Вдовиченков и Екатерина Гусева, напоминает «Радиоточка НСН».

