«Достойна ли я?»: Лариса Рубальская о звании народной артистки России
Лариса Рубальская сообщила НСН, что постоянно работает над новым материалом и выступает, при этом источником счастья для нее сегодня выступает сама жизнь.
Поэтесса Лариса Рубальская в беседе с НСН рассказала, что получила множество сообщений поддержки, после того как президент присвоил ей звание народной артистки России. Согласно указу, который подписал Владимир Путин, Рубальская удостоилась звания за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.
«Я давно выступаю, у меня большая концертная деятельность. Миллион людей спрашивали: "А какое у тебя звание?". Да никакого, особо не ждала. Когда узнала, конечно, обрадовалась. Думала, достойна ли я, но мне стали писать: "Давно пора, почему только сейчас?". Значит, народ подтверждает, что все это вовремя», - подчеркнула Рубальская.
Собеседница НСН также отметила, что постоянно работает над новым материалом, а счастливой ее делает сегодня само качество жизни.
«Я продолжаю писать песни и выступать. Постоянно работа есть. Писать – это же планы, все время надо что-то придумывать. Отсутствие плохих новостей, когда я себя нормально чувствую, когда есть силы – качество жизни меня делает счастливой», - призналась она.
Ранее звания народного артиста РФ также были удостоены актеры Юрий Кузнецов, Владимир Вдовиченков и Екатерина Гусева, напоминает «Радиоточка НСН».
