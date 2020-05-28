В Кронштадте не арестовали вандала, жарившего шашлык на Вечном огне

Кронштадтский районный суд не выдал согласия на арест 36-летнего Николая Поликарпова, который ранее был обвинен в осквернении мемориала Вечного огня в Кронштадте, где он пытался пожарить еду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов Санкт-Петербурга.



До этого обвинение мужчине было переквалифицировано со статьи 214 ("Вандализм") на 244 статью УК РФ "Надругательство над надмогильным сооружением", что предполагает более серьезное нарушение. На аресте настаивало следствие, однако в этом было отказано. Нарушитель не получит меру пресечения, связанную с ограничением свободы.

Ранее НСН сообщала о том, что в воскресенье 24 мая около 11 часов вечера видеокамеры наружного наблюдения зафиксировали компанию из двух девушек и одного мужчины, пытавшихся пожарить еду на пламени Вечного огня. Все трое были задержаны.