В Кронштадте задержали вандалов, жаривших шашлыки на Вечном огне

Сотрудники полиции задержали двух девушек, которые жарили шашлыки на мемориале "Вечный огонь над могилой рабочих и матросов"на Якорной площади в Кронштадте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Ленинградской области.



В воскресенье 24 мая около 11 часов вечера видеокамеры наружного наблюдения зафиксировали компанию из двух девушек и одного мужчины, которые подъехали на автомобиле к мемориалу, а затем начали готовить пищу на пламени Вечного огня. Около памятника был найден мусор и шампуры. По сообщению пресс-службы водитель машины, мужчина 36 лет, был задержан ранее, девушки разыскивались дольше.

По факту случившегося в полицию обратился директор Музея истории Кронштадта. После его заявления было возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ "Вандализм", сейчас решается вопрос о мере пресечения для подозреваемых.

