В Кремле заявили, что убийство учителя во Франции подлежит осуждению и неприятию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки оправдать убийство учителя во Франции являются неприемлемыми, передаёт РИА Новости.

Комментируя информацию в СМИ о том, что в Чечне «с почестями» похоронили 18-летнего Абдулаха Анзорова, обезглавившего учителя за демонстрацию на уроках карикатур на пророка Мухаммеда, Песков отметил, что оправдать убийство «невозможно» и теракт «подлежит осуждению и неприятию».

О похоронах террориста в своём Instagram рассказал ЧГТРК «Грозный» и ведущий назвал Анзорова «жертвой провокаций». Представитель Кремля заявил, государственные каналы могут транслировать разные точки зрения и они могут не совпадать с единственной точкой зрения, которая может быть: «абсолютное осуждение этого убийства и понимание неприемлемости подобных действий».

Ранее Песков отметил, что не располагает информацией относительно того, были ли сами похороны и насколько вообще достоверны эти сообщения.

Школьный учитель Самюэль Пати был убит 16 октября 2020 года во Фрaнции. Учащийся, семья которого несколько лет назaд приехaла из Чечни, обезглавил педагога за показ на уроке карикатур на пророка Мухаммада из журнала Charlie Hebdo.

