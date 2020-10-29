В Кремле осудили теракт в Ницце, но раскритиковали Charlie Hebdo
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «абсолютно ужасающей трагедией» теракт в церкви Нотр-Дам во Франции, сообщает РИА Новости.
Комментируя всплеск насилия из-за карикатур на пророка Мухаммеда в журнале Charlie Hebdo, Песков отметил, что оскорбление чувств верующих недопустимо также, как и убийства людей.
Представитель Кремля заявил, что такой журнал, как Charlie Hebdo, не мог бы появиться в многонациональной и многоконфессиональной России. «Существование такого издания у нас абсолютно невозможно, в том числе с учётом действующего законодательства», - подчеркнул Песков.
Во Франции 16 октября учитель истории Самюэль Пати был обезглавлен террористом за то, что на уроках, посвященных свободе слова, показал карикатуры на пророка Мухаммеда. Утром 29 октября вооруженный ножом человек напал на людей во французской Ницце. Погибли три человека, в том числе женщина, которая была обезглавлена. Нападавший задержан.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,6 млн+17 717 / сут.
Умерли
27 301+366 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+14 740 / сут.
- Мэр Ниццы назвал нападение в городской церкви исламским фашизмом
- Неизвестный убит в Авиньоне при нападении на полицейских
- В Кремле осудили теракт в Ницце, но раскритиковали Charlie Hebdo
- Синоптики спрогнозировали позднюю и тёплую зиму в Москве
- Баку сообщил о двух сбитых армянских Су-25
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru