В Кремле прокомментировали нападение на журналистов Первого канала в США
Москва рассчитывает, что американские власти предпримут все необходимые меры для обеспечения личной безопасности журналистов – граждан Российской Федерации. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ТАСС случай с сотрудниками Первого канала в США, которые попали под горячую руку местных силовиков.
Представитель Кремля назвал «возмутительным» такое нападение на представителей российского СМИ со стороны полиции. Песков также призвал Вашингтон обеспечить соответствующие условия для свободной работы журналистов в целом.
Ранее Первый канал проинформировал о неприятном инциденте в Портленде – самом крупном городе штата Орегон. По утверждению редакции, на съемочную группу корреспондента Юлии Ольховской напали «люди в камуфляже».
Оператору дубинками разбили камеру, а Ольховскую сильно толкнули, у обоих - ушибы и ссадины.
Произошло это у здания суда в ходе подготовки репортажа о беспорядках в Портленде, где, как и по всем США не стихают массовые выступления после смерти чернокожего Джорджа Флойда в конце мая в Миннеаполисе в результате жёсткого задержания полицией.
Посольство России в США направило в Госдепартамент ноту протеста с требованием провести тщательное расследование этого происшествия, отмечает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
789 тыс.+5 862 / сут.
Умерли
12 745+165 / сут.
Выздоровели
572 тыс.+9 669 / сут.
- В Кремле прокомментировали нападение на журналистов Первого канала в США
- В Ингушетии задержаны глава контрольно-счетной палаты с братом из клана Белхороевых
- Коронавирус поразил уже более 15 миллионов землян
- Повторному заболеванию владимирского врача COVID-19 нашли объяснение
- Медик повторно заболел коронавирусом во Владимирской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru