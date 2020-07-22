В Кремле прокомментировали нападение на журналистов Первого канала в США

Москва рассчитывает, что американские власти предпримут все необходимые меры для обеспечения личной безопасности журналистов – граждан Российской Федерации. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ТАСС случай с сотрудниками Первого канала в США, которые попали под горячую руку местных силовиков.

Представитель Кремля назвал «возмутительным» такое нападение на представителей российского СМИ со стороны полиции. Песков также призвал Вашингтон обеспечить соответствующие условия для свободной работы журналистов в целом.

Ранее Первый канал проинформировал о неприятном инциденте в Портленде – самом крупном городе штата Орегон. По утверждению редакции, на съемочную группу корреспондента Юлии Ольховской напали «люди в камуфляже».