В Кремле прокомментировали инцидент с избиением журналистки в Подольске
Случай с избиением журналистки интернет-портала Baza Анной Никитиной, как и другие подобные инциденты, требуют разбирательства при жалобах на законность тех или иных действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Никитина пожаловалась, что при обыске в квартире устроившего стрельбу на Лубянке Евгения Манюрова неизвестный мужчина в штатском ударил ее. Журналистка оказалась в квартире раньше оперативников ФСБ и записывала интервью с матерью Манюрова. Никитина зафиксировала травмы и обратилась в Следственный комитет.
Песков затруднился уточнить, в курсе ли этой ситуации Владимир Путин, передает ТАСС. По словам представителя Кремля, специальных докладов по этому поводу не было.
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