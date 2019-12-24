В Кремле прокомментировали инцидент с избиением журналистки в Подольске

Никитина пожаловалась, что при обыске в квартире устроившего стрельбу на Лубянке Евгения Манюрова неизвестный мужчина в штатском ударил ее. Журналистка оказалась в квартире раньше оперативников ФСБ и записывала интервью с матерью Манюрова. Никитина зафиксировала травмы и обратилась в Следственный комитет.

Песков затруднился уточнить, в курсе ли этой ситуации Владимир Путин, передает ТАСС. По словам представителя Кремля, специальных докладов по этому поводу не было.

