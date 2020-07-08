В Кремле прокомментировали «дело Сафронова»
В Кремле прокомментировали ситуацию, связанную с советником главы «Роскосмоса», бывшим журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иваном Сафроновым, который подозревается в госизмене. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, виновность того или иного человека может признать только суд.
«До начала суда писать мнения о несостоятельности тех или иных обвинений, не обладая какой-либо информацией, как минимум, не имеет ничего общего с профессионализмом», — отметил официальный представитель Кремля.
Кроме того, Песков подчеркнул, что «мы с вами не знаем сути тех обвинений, которые озвучены в его адрес. Эти обвинения доступны и известны суду, и суд будет их рассматривать». При этом он добавил, что считает Ивана Сафронова талантливым журналистом, пишет RT.
Добавим, Федеральная служба безопасности намерена предъявить обвинение в государственной измене советнику главы Роскосмоса, журналисту Ивану Сафронову 13 июля. Об этом рассказал один из его адвокатов Олег Елисеев.
Иван Сафронов был задержан накануне утром сотрудниками ФСБ. Там утверждают, что он якобы передавал представителю одной из спецслужб стран НАТО секретные сведения о российском военно-техническом сотрудничестве с другими государствами и оборонном комплексе. Лефортовский суд Москвы арестовал советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова до 6 сентября, напоминает телеканал 360.
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