В Кремле прокомментировали «дело Сафронова»

В Кремле прокомментировали ситуацию, связанную с советником главы «Роскосмоса», бывшим журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иваном Сафроновым, который подозревается в госизмене. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, виновность того или иного человека может признать только суд.

«До начала суда писать мнения о несостоятельности тех или иных обвинений, не обладая какой-либо информацией, как минимум, не имеет ничего общего с профессионализмом», — отметил официальный представитель Кремля.

Кроме того, Песков подчеркнул, что «мы с вами не знаем сути тех обвинений, которые озвучены в его адрес. Эти обвинения доступны и известны суду, и суд будет их рассматривать». При этом он добавил, что считает Ивана Сафронова талантливым журналистом, пишет RT.