СМИ: ФСБ прослушивала телефон и читала почту Ивана Сафронова
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по делу советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова ФСБ прослушивала его телефонные переговоры и читала его переписку по почте. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Кроме того, по данным издания, ходатайствуя об аресте Сафронова, следователи ФСБ ссылались на результаты трех экспертиз, доказывающих его вину. При этом защите подозреваемого в госизмене Сафронова не дали ознакомиться с этими материалами — их предоставили только судье. В результате он решением Лефортовского суда Москвы был арестован на два месяца — до 6 сентября, отмечает RT.
Напомним, о задержании Ивана Сафронова стало известно накануне, 7 июля. Следствие полагает, что он, выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал её представителю сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ, которые составляют государственную тайну, пишет РИА ФАН.
Ранее генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал задержание своего советника по информационной политике Ивана Сафронова. По словам Рогозина, Сафронов во время работы в корпорации не имел доступа к закрытой информации.
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