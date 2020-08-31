В Кремле отреагировали на избиение активиста Жукова
В Кремле не знают, кто и почему избил активиста Егора Жукова, но надеются, что виновные будут найдены и наказаны в соответствии с законом, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Кремлю известно, что правоохранительные органы уже занялись этим инцидентом, пишет «Газета.ру».
Жуков – корреспондент «Эха Москвы», оппозиционный блогер и фигурант «московского дела», в рамках которого его приговорили к условному сроку по обвинению в экстремистских призывах. Накануне вечером в Москве на него напали двое неизвестных. Злоумышленники избили молодого человека, ничего не взяли и уехали на самокатах. Возбуждено уголовное дело по статье «Побои».
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