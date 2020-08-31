В Кремле отреагировали на избиение активиста Жукова

В Кремле не знают, кто и почему избил активиста Егора Жукова, но надеются, что виновные будут найдены и наказаны в соответствии с законом, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Кремлю известно, что правоохранительные органы уже занялись этим инцидентом, пишет «Газета.ру».