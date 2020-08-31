Возбуждено уголовное дело из-за нападения на Жукова

Полиция возбудила уголовное дело по уголовной статье «Побои» в связи с обращением из-за нападения на улице Расщупкина в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

В сообщении говорится, что личности нападавших пока не установлены.

Речь идёт о нападении на оппозиционного блогера, ранее осуждённого по «московскому делу» за экстремистские призывы Егоре Жукове. Накануне вечером он выложил в «Инстаграме» свою фотографию: молодого человека сильно избили. Соратники Жукова говорят, что нападавших было двое. У своей жертвы они ничего не забрали и скрылись на самокатах.

У Жукова диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

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ФОТО: Фото со страницы Егора Жукова в "Инстаграме" / instagram.com/realzhukov
ТЕГИ:НападениеБлогерМВД
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