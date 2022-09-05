МИД: Два сотрудника российского посольства погибли при взрыве в Кабуле

Ранее источник сообщил, что при взрыве в афганской столице пострадали двое россиян - дипломат и охранник посольства, напоминает телеканал «360».

«5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел Посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Дипмиссия находится в плотном контакте с проводящими расследование службами безопасности Афганистана, пишет RT.

