В Красноярском крае жестоко убили семью из четырех человек

«На месте происшествия в квартире обнаружены тела мужчины, женщины и двух несовершеннолетних детей без признаков жизни с колото-резаными ранениями в области различных частей тела», — говорится в сообщении ведомства.

После трагедии было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии», пишут Известия.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые выясняют все обстоятельства преступления.

По сообщениям СМИ, погибшие — мать с детьми в возрасте 7 и 11 лет и дедушка детей. Предположительно, убийство мог совершить супруг женщины, который мстил ей из-за развода, отмечает РЕН ТВ.

