В Красноярском крае заключенный оставил вместо себя муляж и сбежал

Инцидент произошел 20 января в ИК-42 в поселке Октябрьский в Богучанском районе. Там отбывают наказание мужчины, осужденные в первый раз.

Осужденный воспользовался отсутствием надзора со стороны дежурных, накрыл муляж одеялом и покинул территорию колонии. Однако на свободе он пробыл недолго – в тот же день он был задержан на станции Иланская.

Против беглеца возбуждено уголовное дело по статье «Побег из мест лишения свободы».

