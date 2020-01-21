В Красноярском крае заключенный оставил вместо себя муляж и сбежал
21 января 202012:05
В Красноярском крае заключенный сбежал из колонии-поселения, подложив вместо себя на кровать муляж.
Инцидент произошел 20 января в ИК-42 в поселке Октябрьский в Богучанском районе. Там отбывают наказание мужчины, осужденные в первый раз.
Осужденный воспользовался отсутствием надзора со стороны дежурных, накрыл муляж одеялом и покинул территорию колонии. Однако на свободе он пробыл недолго – в тот же день он был задержан на станции Иланская.
Против беглеца возбуждено уголовное дело по статье «Побег из мест лишения свободы».
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ФОТО: pixabay.com
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