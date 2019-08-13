В Краснодаре сбежал глава банды грабителей, пытавших людей

Бывший глава преступной банды, которая грабила и пытала людей в Краснодарском крае, Отари Бойцов объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщает сайт kp.ru.

В 2008 году бандиты под руководством Бойцова, а также Армена Варданяна грабили и издевались над жителями Кубани, пишет издание. Отмечается, что сумма нанесенного ущерба превысила шесть миллионов рублей.

В 2011 году членов преступной группы осудили, а их главари, Бойцов и Варданян, отправились в колонию строго режима на 19 и 15 лет соответственно.

С конца июня прошлого года над Бойцовым был установлен административный надзор. Его перевели под домашний арест по месту прописки в Краснодаре из-за болезни.

7 августа сотрудники полиции не обнаружили его дома во время проверки. Мужчину объявили в розыск, и возбудили уголовное дело.

