В Красноярском крае ввели режим ЧС

На территории Красноярского края и Иркутской области введён режим «Чрезвычайная ситуация в лесах», сообщает RT со ссылкой на МЧС России.

Отмечается, что режим введён на территории всей Красноярской области, Иркутской области, а также частично в республике Бурятия.

«Наиболее “горимыми” субъектами остаются Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Иркутская область», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что из-за увеличения площадей пожаров отмечается распространение задымления и на другие регионы Сибири и Дальнего Востока, пишет «Свободная пресса».

Ранее стало известно, что площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 миллионов гектаров. В то же время губернатор Красноярского края рассказал о вреде тушения пожаров. По его словам, ситуация в регионе «сложная, но не критичная». Ранее сообщалось, что ввести режим неблагоприятных метеоусловий в регионе невозможно из-за приказа Минприроды. Подробнее об этом читайте в материале НСН.

