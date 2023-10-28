Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу у восьми отравившихся в кафе в Петербурге
Роспотребнадзор зарегистрировал 11 случаев кишечной инфекции у посетителей ресторана Ivori Garden (ООО «Фитнесс-Фуд») в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления ведомства.
«У 8 заболевших по результатам лабораторных исследований обнаружена сальмонелла», — указали в федеральной службе.
Специалисты выявили бактерию в пробе пищевой продукции. В ходе расследования Роспотребнадзор зафиксировал нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии при предоставлении услуг общественного питания.
Против заведения составили протокол о временном запрете деятельности, материалы дела направили в Смольнинский районный суд для принятия решения об административном приостановлении работы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru