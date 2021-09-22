В Красноярском крае студент готовился к убийству однокурсников

Третьекурсник Южного аграрного техникума в Красноярском крае готовился убить четырех однокурсников из-за конфликта. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Источник сообщает, что молодой человек начал подготовку к преступлению заранее. Чтобы расправиться с обидчиками, для нападения молодой человек успел изготовить пусковое устройство, приобрести нож и патроны к аэрозольному пистолету.

Преступление удалось предотвратить. Студента задержали полицейские совместно с сотрудниками ФСБ. Возбуждено уголовное дело.

Пермская трагедия. Недостаток внимания и халатность государства

Между тем, резонансное ЧП произошло в минувший понедельник в Перми. Первокурсник Пермского государственного национального исследовательского университета устроил стрельбу в вузе. В результате ЧП погибли шесть человек, десятки пострадали.

Правительство России выделило около 18,5 млн рублей на компенсации пострадавшим и семьям погибших при стрельбе в университете. С таким заявлением на заседании кабмина выступил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он отметил, что предусмотрены компенсации в размере от 200 тысяч до 1 миллиона рублей, пишет ТАСС.

Кроме того, глава кабмина добавил, что все пострадавшие в результате стрельбы в университете в Перми, находятся под наблюдением врачей и получают всё необходимое лечение. Те, кто находится в тяжелом состоянии, доставлены спецбортом МЧС в Москву. Он приземлился во вторник в аэропорту Внуково.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Красноярский КрайУбийствоСтудентыПолиция
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