В Красноярском крае студент готовился к убийству однокурсников

Между тем, резонансное ЧП произошло в минувший понедельник в Перми. Первокурсник Пермского государственного национального исследовательского университета устроил стрельбу в вузе. В результате ЧП погибли шесть человек, десятки пострадали.



Правительство России выделило около 18,5 млн рублей на компенсации пострадавшим и семьям погибших при стрельбе в университете. С таким заявлением на заседании кабмина выступил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он отметил, что предусмотрены компенсации в размере от 200 тысяч до 1 миллиона рублей, пишет ТАСС.

Кроме того, глава кабмина добавил, что все пострадавшие в результате стрельбы в университете в Перми, находятся под наблюдением врачей и получают всё необходимое лечение. Те, кто находится в тяжелом состоянии, доставлены спецбортом МЧС в Москву. Он приземлился во вторник в аэропорту Внуково.



