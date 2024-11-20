В Красноярском крае с отравлением госпитализировали 10 школьников
В одной из школ Канска Красноярского края 18 человек обратились к врачам с симптомами кишечной инфекции, сообщили в прокуратуре региона.
По данным ведомства, 10 детей госпитализированы в стационар. По данным РЕН ТВ, в медучреждение доставили 18 школьников.
Сейчас в школе проводится прокурорская проверка. Специалисты ведомство совместно с сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю отобрали и направили на лабораторные исследования необходимые пробы в пищевом блоке.
Ранее в Москве остановили работу школы, в которой зарегистрированы случаи кишечной инфекции, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru