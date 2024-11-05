Роспотребнадзор: В Башкирии 21 человек отравился в заводской столовой

Массовое отравление сотрудников произошло на Уфимском моторостроительном производственном объединении (УМПО) в Башкирии, пострадали более 20 человек. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве, с 3 ноября специалисты вели санитарно-эпидемиологическое расследование случаев кишечной инфекции у работников завода. Позже выяснилось, что причиной массового отравления стала норовирусная инфекция.

«По предварительным данным эпидемиологического расследования источником инфекции являются сотрудники пищеблока... Проводится работа по активному выявлению заболевших среди сотрудников завода. По состоянию на 9.00 5 ноября пострадавших 21 человек, из них 10 госпитализированы», — сообщили в

В ведомстве уточнили, что работники переносят заболевание в средней и легкой форме и находятся под наблюдением медиков. Роспотребнадзор продолжает эпидемиологическое расследование и намерен принять меры административного воздействия.

Ранее на Камчатке 35 детей отравились в школьной столовой из-за сальмонеллы, обнаруженной в использовавшейся для приготовления блинов яичной смеси, напоминает Ura.ru.

