В Красноярском крае объявлен траур по погибшим из-за прорыва дамбы
19 октября 201915:59
Влaсти Крaсноярского крaя объявили 21 октября днем трaурa по погибшим при прорыве дaмбы, передaют 19 октября Известия.
В результaте ЧП погибли 15 человек, еще 14 госпитaлизировaны, 13 человек числятся пропaвшими, МЧС рaсширило зону поискa.
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ФОТО: МЧС России
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