В Красноярском крае объявили траур по погибшим при пожаре на складе
Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил 5 февраля днём траура по погибшим в результате пожара в Красноярске.
«Губернатор Красноярского края, администрация губернатора края, правительство края выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Красноярске», — цитирует RT сообщение пресс-службы главы региона.
Пожар на красноярском складе автозапчастей произошёл утром в среду. Огнём было охвачено 3,9 тысяч квадратных метров. Во время пожара погибли сотрудник склада, а также трое пожарных: они вошли в помещение для поиска возможного пострадавшего и через некоторое время перестали выходить на связь, пишет NEWS.ru.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+16 474 / сут.
Умерли
74 684+526 / сут.
Выздоровели
3,4 млн+24 822 / сут.
- Журналист Красовский назвал дезертирами отказывающихся от вакцинации от COVID-19
- SpaceX запустила ракету-носитель со спутниками Starlink
- СМИ: Ведущий программы «60 минут» пойдёт на выборы в Госдуму
- Псаки перепутала Олимпиаду в Токио с Играми-2022 в Пекине
- В Красноярском крае объявили траур по погибшим при пожаре на складе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru