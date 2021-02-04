В Красноярском крае объявили траур по погибшим при пожаре на складе

Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил 5 февраля днём траура по погибшим в результате пожара в Красноярске.

Во время пожара на складе в Красноярске погибли три пожарных и работник

«Губернатор Красноярского края, администрация губернатора края, правительство края выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Красноярске», — цитирует RT сообщение пресс-службы главы региона.

Пожар на красноярском складе автозапчастей произошёл утром в среду. Огнём было охвачено 3,9 тысяч квадратных метров. Во время пожара погибли сотрудник склада, а также трое пожарных: они вошли в помещение для поиска возможного пострадавшего и через некоторое время перестали выходить на связь, пишет NEWS.ru.

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ФОТО: pixabay.com
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