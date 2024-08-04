Тела троих утонувших при попадании в шлюз человек нашли в Приморье

В Приморье обнаружили три тела туристов, утонувших при попадании в шлюз во время сплава на сапбордах по озеру. Об этом сообщает Telegram-канал СУ СК по региону.

Известно, что погибшие мужчина и две женщины были участниками похода к местному озеру.

Накануне в прокуратуре Приморья рассказали, что при сплаве на сапбордах по Цинковому озеру на окраине приморского поселка Хрустальный пропали без вести три человека. По данным правоохранителей, они попали в шлюз сброса воды. Девочке-подростку, которая тоже участвовала в походе, удалось спастись. Она получила тяжелые травмы и была отправлена в больницу.

Согласно информации СК Приморья, по озеру катались две женщины и их дети. Одну девочку мать успела высадить на берег. После того, как туристы попали в шлюз, им пытались помочь супруги. В результате две женщины и один из мужчин утонули.