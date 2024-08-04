Тела троих утонувших при попадании в шлюз человек нашли в Приморье
В Приморье обнаружили три тела туристов, утонувших при попадании в шлюз во время сплава на сапбордах по озеру. Об этом сообщает Telegram-канал СУ СК по региону.
Известно, что погибшие мужчина и две женщины были участниками похода к местному озеру.
Накануне в прокуратуре Приморья рассказали, что при сплаве на сапбордах по Цинковому озеру на окраине приморского поселка Хрустальный пропали без вести три человека. По данным правоохранителей, они попали в шлюз сброса воды. Девочке-подростку, которая тоже участвовала в походе, удалось спастись. Она получила тяжелые травмы и была отправлена в больницу.
Согласно информации СК Приморья, по озеру катались две женщины и их дети. Одну девочку мать успела высадить на берег. После того, как туристы попали в шлюз, им пытались помочь супруги. В результате две женщины и один из мужчин утонули.
По факту происшествия правоохранители проводят доследственную проверку.
29 июля в Карелии между 10 и 11 шлюзом Беломорканала размыло временную перемычку, установленную на период реконструкции. В результате происшествия погибло несколько человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тела троих утонувших при попадании в шлюз человек нашли в Приморье
- В автокатастрофе на Варшавском шоссе в Москве погибли три человека
- Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Запад» разбили склад боеприпасов ВСУ
- В Мьянме призвали Россию помочь в борьбе с терроризмом
- Следствие получило показания свидетелей по делу Иванова
- Маск предрек гражданскую войну в Великобритании
- СМИ: Иран может нанести удар 5 августа
- СКР может провести новые допросы по делу Тимура Иванова
- Ким Чен Ын заявил, что КНДР может попросить у РФ помощи в ликвидации последствий наводнений
- Ватикан заявил о разочаровании сценами с открытия Олимпиады в Париже
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru