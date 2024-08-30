В Красноярском крае легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
30 августа 202417:03
Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, инцидент произошёл близ аэродрома «Кузнецово» в Березовском районе в ходе выполнения воздушным судном типа Аэропракт А-22 частного полёта.
«В результате происшествия самолёт получил повреждения. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются», - говорится в сообщении.
Ранее три человека пострадали при жёсткой посадке самолёта Ан-26 на Ямале, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп пообещал отменить мораторий на смертную казнь для наркоторговцев
- Минюст РФ признал иноагентом основателя проекта Meduza Галину Тимченко
- В Красноярском крае легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
- Жительница Кирова лишилась квартиры из-за попытки помочь «следствию»
- Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов
- Рособрнадзор поддержал идею установки блокираторов мобильной связи на ЕГЭ
- Силуанов: до конца 2024 года ВВП России достигнет 3,9%
- «Зенит» официально объявил о контракте с Соболевым
- Сергей Собянин рассказал о создании новой площадки Киностудии Горького
- Мосгорсуд утвердил приговор пензенскому экс-губернатору Белозерцеву
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru