В Красноярском крае легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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По данным ведомства, инцидент произошёл близ аэродрома «Кузнецово» в Березовском районе в ходе выполнения воздушным судном типа Аэропракт А-22 частного полёта.

«В результате происшествия самолёт получил повреждения. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются», - говорится в сообщении.

Ранее три человека пострадали при жёсткой посадке самолёта Ан-26 на Ямале, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Западно-Сибирской транспортной прокуратуры
ТЕГИ:Аварийная ПосадкаПрокуратураКрасноярский КрайСамолёт

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