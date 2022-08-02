В Красноярском крае арестовали сторонника украинских националистов за призывы к теракту
Уголовное дело против сторонника украинских националистов возбудили в Красноярском крае, мужчину подозревают в призывах к совершению теракта в Норильске во время празднования Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
«Оперативными сотрудниками установлено, что молодой мужчина в Telegram-канале опубликовал видеоматериалы, в которых призывал к совершению террористического акта на территории Норильска в период празднования Дня Победы», — приводит сообщение спецслужбы ТАСС.
По месту жительства подозреваемого провели обыск и обнаружили нацистскую атрибутику. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Подозреваемый находится под стражей, ему грозит до семи лет лишения свободы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru