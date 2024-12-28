В Красноярске женщина подожгла АЗС
Женщина попыталась сжечь автозаправочную станцию в Красноярске, поджигательницу задержали. Об этом заявили в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.
Как отметили в ведомстве, местная жительница совершила поджог после звонка на мобильный телефон от неизвестного лица.
«В ходе телефонного разговора обманным путем мужчина склонил подозреваемую к поджогу автозаправочной станции. Действуя по указанию... женщина приготовила три бутылки с зажигательной смесью, 25 декабря пришла на автозаправочную станцию по улице Попова в Красноярске, где бросила бутылки в колонку», — подчеркнули в СК.
На АЗС произошло возгорание, огонь ликвидировали работники объекта.
Женщину заподозрили в покушении на уничтожение чужого имущества, она заключена под стражу. Кроме того, правоохранители возбудили дело о склонении к совершению теракта в отношении неустановленного лица.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru