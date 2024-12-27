Россиянин облил строящийся храм бензином в Санкт-Петербурге
Ранее судимый безработный петербуржец облил строящийся храм бензином. Об этом сообщил портал 78.ru.
Отмечается, что инцидент произошел на проспекте Художников в Санкт-Петербурге. Перед тем, как вылить внутрь храма горючую жидкость, мужчина выразил свое недовольство качеством работ.
При этом злоумышленник не пытался поджечь церковь. Против него было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.
Ранее в подмосковном Серпухове возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении 77-летней местной жительницы, которая устроила поджог пиротехники в торговом центре. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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