В Красноярске загорелось здание регионального правительства
23 октября 202105:34
Пожар произошел в Красноярске в здании правительства края. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.
По данным ведомства, возгорание в здании в центральном районе краевой столицы было зафиксировано в 05:30 (01:30 мск). К 07:20 (03:20 по Москве) пожар на площади 60 квадратных метров локализовали.
В тушении участвовали 92 человека и 31 единица техники, в результате инцидента никто не пострадал.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru