В Красноярске загорелось здание регионального правительства

По данным ведомства, возгорание в здании в центральном районе краевой столицы было зафиксировано в 05:30 (01:30 мск). К 07:20 (03:20 по Москве) пожар на площади 60 квадратных метров локализовали.

В тушении участвовали 92 человека и 31 единица техники, в результате инцидента никто не пострадал.

