Жертвами пожара в Пермском крае стали два ребенка
Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Очерком районе Пермского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК.
Возгорание произошло вечером 22 октября в доме на Вересковой улице в поселке Нижняя Талица. Площадь пожара составила около 80 метров, его тушением занимались 25 пожарных и 10 единиц техники.
Погибшие дети были 2018 и 2020 годов рождения.
В регионе по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Причины пожара устанавливаются.
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