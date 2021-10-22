Жертвами пожара в Пермском крае стали два ребенка

Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Очерком районе Пермского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК.

Возгорание произошло вечером 22 октября в доме на Вересковой улице в поселке Нижняя Талица. Площадь пожара составила около 80 метров, его тушением занимались 25 пожарных и 10 единиц техники.

Погибшие дети были 2018 и 2020 годов рождения.

В регионе по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Причины пожара устанавливаются.

