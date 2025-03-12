В Красноярске задержали группу из пяти человек, обналичившую 250 миллионов рублей
Пятерых человек задержали в Красноярске по делу о незаконном обналичивании более 250 миллионов рублей, сообщили в Следственном комитете России.
По версии следствия, с 2022 года подозреваемые выводили средства в наличный оборот через фиктивные фирмы.
Отмечается, что фигуранты также организовали незаконный вычет по НДС для коммерческих организаций в Красноярском крае на сумму более 400 миллионов рублей.
Во время обысков правоохранители конфисковали из домов задержанных документы, золотые слитки, 2,9 миллиона рублей, 13,7 тысячи долларов и 6,5 тысячи евро наличными, а также личные автомобили. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
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