В Красноярске задержали группу из пяти человек, обналичившую 250 миллионов рублей

Пятерых человек задержали в Красноярске по делу о незаконном обналичивании более 250 миллионов рублей, сообщили в Следственном комитете России.

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По версии следствия, с 2022 года подозреваемые выводили средства в наличный оборот через фиктивные фирмы.

Отмечается, что фигуранты также организовали незаконный вычет по НДС для коммерческих организаций в Красноярском крае на сумму более 400 миллионов рублей.

Во время обысков правоохранители конфисковали из домов задержанных документы, золотые слитки, 2,9 миллиона рублей, 13,7 тысячи долларов и 6,5 тысячи евро наличными, а также личные автомобили. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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Фото: mosobl.sledcom.ru
ТЕГИ:ЗадержаниеКрасноярскСледственный Комитет

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