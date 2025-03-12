ФСБ задержала гражданина РФ за переводы криптовалюты террористам на Украине
Россиянина, переводившего террористической организации на Украине средства в криптовалюте, задержали в Нижнем Новгороде по подозрению в государственной измене. Об этом заявил Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, россиянин 2002 года рождения «инициативно установил и поддерживал контакт» с представителями спецслужб Украины, а также участниками запрещенной террористической организации. Фигурант переводил криптовалюту на счета формирования.
Правоохранители возбудили уголовное дело о госизмене. Задержанного заключили под стражу.
Ранее ФСБ задержала 49-летнего жителя Белгородской области, который планировал совершить теракт в городе Валуйки, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru