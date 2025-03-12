ФСБ задержала гражданина РФ за переводы криптовалюты террористам на Украине

Россиянина, переводившего террористической организации на Украине средства в криптовалюте, задержали в Нижнем Новгороде по подозрению в государственной измене. Об этом заявил Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, россиянин 2002 года рождения «инициативно установил и поддерживал контакт» с представителями спецслужб Украины, а также участниками запрещенной террористической организации. Фигурант переводил криптовалюту на счета формирования.

Правоохранители возбудили уголовное дело о госизмене. Задержанного заключили под стражу.

Ранее ФСБ задержала 49-летнего жителя Белгородской области, который планировал совершить теракт в городе Валуйки, напоминает RT.

