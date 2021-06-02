В Красноярске ввели режим угрозы ЧС

В Красноярске объявили режим угрозы ЧС из-за сброса воды на Красноярской ГЭС, сообщили РИА Новости в мэрии.

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Власти региона предупредили, что сброс воды на Красноярской ГЭС будет увеличен до шести тысяч кубометров в секунду. В связи с этим могут начаться подтопления в Красноярске и окрестностях.

В региональном управлении ГО и ЧС рассказали, что повышенные сбросы воды на ГЭС могут продлиться до конца июня. Сотрудники ведомства попросили жителей не находиться в прибрежных зонах и отключить электричество.

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ТЕГИ:ПаводокГЭСКрасноярский КрайКрасноярск
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