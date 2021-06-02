В Красноярске ввели режим угрозы ЧС

Власти региона предупредили, что сброс воды на Красноярской ГЭС будет увеличен до шести тысяч кубометров в секунду. В связи с этим могут начаться подтопления в Красноярске и окрестностях.

В региональном управлении ГО и ЧС рассказали, что повышенные сбросы воды на ГЭС могут продлиться до конца июня. Сотрудники ведомства попросили жителей не находиться в прибрежных зонах и отключить электричество.

